Алмазбек Акматалиев, политолог: «Нужны одномандатные выборы»

Когда дело доходит до партий, возникает немало проблем: не можешь проголосовать за конкретного кандидата.
– Выборы состоялись… По-моему, в городские кенеши нужны одномандатные, мажоритарные выборы. Когда дело доходит до партий, возникает немало проблем: не можешь проголосовать за конкретного кандидата. Неизвестно, какая партия нарушает закон. Назвались партией, но самой партии как таковой нет! Если бы были конкретные, одномандатные депутаты, все было бы понятно. Партии выдвинувшихся в депутаты могут открыто их поддерживать, говорить: «Проголосуйте за члена нашей партии Асанова».
Источник: газета «Майдан.kg» №14 от 14.04.2021 / стр. 10
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