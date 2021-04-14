Алмазбек Акматалиев, политолог: «Нужны одномандатные выборы»

Когда дело доходит до партий, возникает немало проблем: не можешь проголосовать за конкретного кандидата.

– Выборы состоялись… По-моему, в городские кенеши нужны одномандатные, мажоритарные выборы. Когда дело доходит до партий, возникает немало проблем: не можешь проголосовать за конкретного кандидата. Неизвестно, какая партия нарушает закон. Назвались партией, но самой партии как таковой нет! Если бы были конкретные, одномандатные депутаты, все было бы понятно. Партии выдвинувшихся в депутаты могут открыто их поддерживать, говорить: «Проголосуйте за члена нашей партии Асанова».

Источник: газета «Майдан.kg» №14 от 14.04.2021 / стр. 10