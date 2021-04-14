С начала года в Кыргызстане туберкулезом заболели 916 граждан, а ВИЧ нашли у 215 человек

В Кыргызстане в январе-марте 2021 года снизилась заболеваемость туберкулезом и ВИЧ.
Как сообщает Департамент профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора, на 21,5% снизилась заболеваемость туберкулезом, зарегистрирован 961 (14,6) случай против 1212 (18,6) случаев в 2020 году. Наиболее высокий показатель отмечается в Чуйской (21,6) области и г. Ош (15,1).
Также на 15,4% снизилось общее число ВИЧ-инфицированных, зарегистрировано 215 случаев (3,3) против 253 случаев (3,9) в 2020 году. Наиболее высокие показатели заболеваемости отмечаются в Чуйской области (4,0) и г. Бишкек (9,7).
Источник: Кабар
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