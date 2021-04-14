В Кыргызстане темпы проведения весенне-полевых работ отстают от прошлого года на 25%

Нестабильные погодные условия (частые дожди с понижением температуры), отмечавшиеся в марте, обусловили снижение темпов проведения весенне-полевых работ, сообщает Нацстатком.

По данным ведомства, по состоянию на 23 марта текущего года в целом по республике засеяно 105,6 тыс. гектаров яровых культур, по сравнению с соответствующей датой прошлого года на 25 процентов меньше.

Площадь посевов ярового ячменя на 23 марта текущего года по отношению к площади, засеянной яровыми культурами на аналогичную дату прошлого года, составила 31,2 %, яровой пшеницы – 28,6 %, многолетних беспокровных трав – 9,4 %, картофеля – 6,8 %, овощей – 5,6 %, масличных культур – 3,7 %.

На 23 марта 2021 года наибольшие площади яровых культур засеяны в хозяйствах Чуйской области – 45 % к площади, засеянной яровыми на аналогичную дату 2020 года, Ошской области – 25,7 %, Баткенской области – 16 %, Джалал-Абадской области – 12 %, наименьшие площади - в хозяйствах г.Ош (0,8 %) и Таласской области (0,5 %).

Кроме того, в марте т.г. сельскохозяйственными производителями проводились работы по подкормке озимых культур на площади 48,2 тыс. гектаров и весенней вспашке на площади 138,3 тыс. гектаров.