(Фото) ГРС КР: 142 тонны аннулированных автономеров проданы на аукционе за 11,9 млн сомов

Сегодня прошел открытый аукцион использованных и аннулированных государственных номерных знаков.
Организаторами торгов выступило государственное учреждение «Унаа» при Государственной регистрационной службе (ГРС) КР.
К участию в аукционных торгах было допущено два участника. В ходе торговой сессии участниками было подано 14 ценовых предложений.
ГУ «Унаа» установила стартовую цену за 1 кг лома цветного металла (алюминий) с учетом самовывоза – 65 сомов. В результате торгов была определена окончательная стоимость товара - 83 сома 23 тыйына.
По итогам торгов был определен победитель аукциона, который выкупил использованные и аннулированные государственные номерные знаки за 11 млн 920 тыс 896 сомов.
Общий вес товара составляет – 143 280 кг.
«Сегодня впервые был проведен открытый аукцион по реализации использованных и аннулированных государственных номерных знаков, с участием представителей Общественного наблюдательного совета, членов конкурсной комиссии и СМИ. Торги прошли в соответствии с правилами организации и проведения аукционных торгов, открыто и прозрачно. С 2018 года на складах нашего ведомства накопилось более 143 тонны утилизированных автономеров. В целях недопущения незаконного использования аннулированных номерных знаков производится утилизация пластины госномера путем механического отсечения изображения флага КР. Все финансовые средства, поступившие от аукциона, будут перечислены в бюджет государства» - отметил председатель аукционной комиссии, заместитель директора ГУ «Унаа» при ГРС Бакыт Шералиев.
Источник: Кабар
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!