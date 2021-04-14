(Фото) ГРС КР: 142 тонны аннулированных автономеров проданы на аукционе за 11,9 млн сомов

Сегодня прошел открытый аукцион использованных и аннулированных государственных номерных знаков.

Организаторами торгов выступило государственное учреждение «Унаа» при Государственной регистрационной службе (ГРС) КР.

К участию в аукционных торгах было допущено два участника. В ходе торговой сессии участниками было подано 14 ценовых предложений.

ГУ «Унаа» установила стартовую цену за 1 кг лома цветного металла (алюминий) с учетом самовывоза – 65 сомов. В результате торгов была определена окончательная стоимость товара - 83 сома 23 тыйына.

По итогам торгов был определен победитель аукциона, который выкупил использованные и аннулированные государственные номерные знаки за 11 млн 920 тыс 896 сомов.

Общий вес товара составляет – 143 280 кг.

«Сегодня впервые был проведен открытый аукцион по реализации использованных и аннулированных государственных номерных знаков, с участием представителей Общественного наблюдательного совета, членов конкурсной комиссии и СМИ. Торги прошли в соответствии с правилами организации и проведения аукционных торгов, открыто и прозрачно. С 2018 года на складах нашего ведомства накопилось более 143 тонны утилизированных автономеров. В целях недопущения незаконного использования аннулированных номерных знаков производится утилизация пластины госномера путем механического отсечения изображения флага КР. Все финансовые средства, поступившие от аукциона, будут перечислены в бюджет государства» - отметил председатель аукционной комиссии, заместитель директора ГУ «Унаа» при ГРС Бакыт Шералиев.

Источник: Кабар