В Кыргызстане жить становится все дороже. Прожиточный минимум вырос на 13%

В Кыргызстане жить становится все дороже. Прожиточный минимум вырос на 13%

Величина прожиточного минимума в I квартале 2021 года в среднем на душу населения составила 5 840,40 сома и по сравнению соответствующим периодом прошлого года возросла на 13 процентов. Об этом сообщает Нацстатком Кыргызстана.

Отмечается, что наибольшая величина прожиточного минимума в I квартале 2021 года отмечалось в городе Ош, Ошской области и городе Бишкек.

При этом, наибольший рост величины прожиточного минимума по сравнению с I кварталом прошлого года отмечен в Иссык-Кульской области (на 16,2 процента), городе Ош (на 15,3 процента) и городе Бишкек (на 13,5 процента).

В соответствии со структурой прожиточного минимума, доля продовольственных товаров в нем составляет 65 процентов, непродовольственных товаров — 16 процентов, услуг — 17 процентов и налогов — 2 процента.

Прожиточный минимум в разрезе регионов республики

(в среднем на душу населения, сомов в месяц)

Напомним, прожиточный минимум — стоимостная величина достаточного для обеспечения нормального функционирования организма человека и сохранения его здоровья набора пищевых продуктов, а также минимального набора непродовольственных товаров и услуг.

Источник: Элгезит