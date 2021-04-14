В аэропорты Кыргызстана привлечены инвестиции

Руководство МАМ считает, что вложения в инфраструктуру выведут отрасль на новый уровень

Руководство аэропорта «Манас» уделяет особое внимание привлечению инвестиций для улучшения инфраструктуры аэропортов Кыргызстана. Информация об этом размещена на официальном сайте МАМ.

— По инфраструктуре международного аэропорта «Манас» уже проходит ряд переговоров по модернизации взлетной полосы, строительству грузовых ангаров, — сообщают в ведомстве. — Это также касается и других международных аэропортов, таких как «Тамчы», «Ош», и регионального аэропорта «Кербен».

По «Кербену» уже подписан меморандум с турецкой компанией Eti Bakir Tereksay по обновлению взлетно-посадочной полосы, по международным аэропортам «Ош» и «Тамчы» проведены ознакомительные встречи с потенциальными инвесторами, которые приехали в Кыргызстан в рамках президентской программы по привлечению инвестиций в экономику республики.

Пресс-центр МАМ также отметил роль кыргызстанских инвесторов.

— Отечественные инвесторы также не остались в стороне, именно с ними достигнуто соглашение о строительстве грузовых ангаров в аэропорту «Манас», — подчеркивает ведомство. — Это привлечет грузовых перевозчиков и логистические компании.

В сообщении также указывается, что руководитель МАМ Бакыт Шаршеев активно работает над вопросами привлечения инвесторов для дальнейшего развития инфраструктуры аэропортов.



Официальный сайт международного аэропорта «Манас»

