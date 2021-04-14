Завтра на некоторых участках Бишкека временно не будет воды

Завтра на некоторых участках Бишкека временно не будет воды, сообщили в столичной мэрии.

Отмечается, что в связи с проведением ремонтно-профилактических работ на водозаборе «Запад-2» и городских водопроводных сетях в рамках подготовки к летнему периоду 15 апреля с 9 часов утра до 21:00 часов будет временно прекращена подача питьевой воды в районе, ограниченном проспектами Жибек-Жолу, Манаса, линией железной дорог и рекой Ала-Арча; на бульваре М.Ганди до ул.Баялинова; по ул.Журнальной от пр.Жибек-Жолу до ул.Куренкеева; по ул.Мичурина; а также в квадрате реки Ала-Арча, улиц Осташковской, Московской и проспекта Ден Сяопина.

ПЭУ «Бишкекводоканал» приносит извинения за причиненные неудобства, просит горожан и организации запастись питьевой водой.

Источник: Кабар