Завтра на некоторых участках Бишкека временно не будет воды, сообщили в столичной мэрии.
Отмечается, что в связи с проведением ремонтно-профилактических работ на водозаборе «Запад-2» и городских водопроводных сетях в рамках подготовки к летнему периоду 15 апреля с 9 часов утра до 21:00 часов будет временно прекращена подача питьевой воды в районе, ограниченном проспектами Жибек-Жолу, Манаса, линией железной дорог и рекой Ала-Арча; на бульваре М.Ганди до ул.Баялинова; по ул.Журнальной от пр.Жибек-Жолу до ул.Куренкеева; по ул.Мичурина; а также в квадрате реки Ала-Арча, улиц Осташковской, Московской и проспекта Ден Сяопина.
ПЭУ «Бишкекводоканал» приносит извинения за причиненные неудобства, просит горожан и организации запастись питьевой водой.
Источник: Кабар
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!