90 тысяч забракованных бюллетеней. О чем это говорит?

Прошедшие выборы в очередной раз показали, насколько избиратели безразличны к таким событиям.

Из года в год все меньше людей хотят идти в избирательные участки и изъявить свою волю.

Нам уже приходится признавать выборы состоявшимися, несмотря на низкую явку избирателей. Это объясняется как вынужденная мера для стабилизации ситуации в стране, но в то же время это создает сомнения в легитимности избираемой ветви власти.

На референдуме 2010 года участвовало 1,9 млн человек, а на референдуме 11 апреля участвовало 1,3 млн человек. Численность населения в 2010 году составляло 5,4 млн человек, а сейчас численность населения составляет 6,6 млн человек. Разве не это является очевидным доказательством снижения активности избирателей?

Мы вынуждены задавать вопрос: «Значит, народ не верит в то, что ситуацию в стране можно изменить путем референдума?» Если в 2010 году на референдуме 158 тысяч человек проголосовали против, то на этот раз против изменения Основного закона проголосовали 177 тысяч человек.

Интереснее всего то, что в 2010 году 27 тысяч бюллетеней были признаны недействительными, а на референдуме 11 апреля 90 тысяч бюллетеней были признаны забракованными. Это огромный показатель. Возникает вопрос – бюллетени оказались непригодными из-за оплошности избирателей или они выступили против референдума? Тут нужно провести анализ, дать оценку, сделать выводы…

Источник: газета «Майдан.kg» №14 от 14.04.2021 / стр. 4