Привязать референдум к выборам – манипуляция

Стоит выразить мнение об изменении Конституции, как тебе сразу отвечают, мол, с 1994 года Конституция Швейцарии изменилась 10 раз, а Бельгии – 12 раз.

— Подкуп голосов — это идиотизм. Это всегда уничтожает доверие народа к выборам. А привязать референдум к выборам – это манипуляция. Если бы не шли выборы в местные кенеши, избиратели не пришли бы на избирательные участки.

Стоит выразить мнение об изменении Конституции, как тебе сразу отвечают, мол, с 1994 года Конституция Швейцарии изменилась 10 раз, а Бельгии – 12 раз. Но ведь там не было административного ресурса или подкупа голосов. Или они привязали референдум к каким-то выборам, чтобы была явка избирателей? Подкуп голосов – край идиотизма политиков. Гражданам нужно открыто называть их имена.

Источник: газета «Майдан.kg» №14 от 14.04.2021 / стр. 10