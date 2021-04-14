Привязать референдум к выборам – манипуляция

Стоит выразить мнение об изменении Конституции, как тебе сразу отвечают, мол, с 1994 года Конституция Швейцарии изменилась 10 раз, а Бельгии – 12 раз.
— Подкуп голосов — это идиотизм. Это всегда уничтожает доверие народа к выборам. А привязать референдум к выборам – это манипуляция. Если бы не шли выборы в местные кенеши, избиратели не пришли бы на избирательные участки.
Стоит выразить мнение об изменении Конституции, как тебе сразу отвечают, мол, с 1994 года Конституция Швейцарии изменилась 10 раз, а Бельгии – 12 раз. Но ведь там не было административного ресурса или подкупа голосов. Или они привязали референдум к каким-то выборам, чтобы была явка избирателей? Подкуп голосов – край идиотизма политиков. Гражданам нужно открыто называть их имена.
Источник: газета «Майдан.kg» №14 от 14.04.2021 / стр. 10
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