(Фото) Свердловский райсуд запретил проводить акцию голодовки 8 партиям, участвовавшим в выборах в БГК

Как рассказал член партии Амантур Манапбаев, 9 партий изъявили желание участвовать в акции голодовки, тем самым не признавая итоги голосования выборов.

Свердловский районный суд Бишкека не разрешил проводить акцию голодовки 8 партиям, участвовавшим в выборах депутатов Бишкекского городского кенеша, сообщил лидер партии коммунистов Кыргызстана Исхак Масалиев 14 апреля журналистам.

Как рассказал член партии Амантур Манапбаев, 9 партий изъявили желание участвовать в акции голодовки, тем самым не признавая итоги голосования выборов.

«Мы намеревались установить палатки, с каждой партии 1-2 человека будут держать голодовку. Но нам вручили решение суда, которым поддерживается предложение акимиата о запрете митингов в целом», - сообщил он.

Партии намерены начать голодовку, несмотря на запрет.

Возле ЦИК собрались партии коммунистов Кыргызстана, «Бутун Кыргызстан», «Улуу журт», «Социалистическая партия Кыргызстана», «Демократическое движение Кыргызстана», «Тынчтык», «Власть Народу». Также акцию поддержит «Партия зеленых».

Источник: kg.akipress.org