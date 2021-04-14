(Видео) По подозрению в госизмене задержан Марат Казакпаев

Политологу грозит до 10 лет лишения свободы

ГКНБ задержал политолога Марата Казакпаева. Он и другой задержанный М.Т. обвиняется в государственной измене. Об этом Vesti.kg сообщили представители ведомства.

Напомним, в рамках досудебного производства, зарегистрированного по ст. 307 ч. 1 «Государственная измена» УК КР, ГКНБ были получены неопровержимые доказательства причастности граждан Кыргызстана М. К. и М. Т. к совершению вышеуказанного преступления.

13 апреля 2021 года по результатам проведенного комплекса следственных действий М. К. и М. Т. были задержаны.

ГКНБ отмечает, что действующим законодательством предусмотрена уголовная ответственность за совершение данного преступления в виде 10 лет лишения свободы.

Источник: vesti.kg