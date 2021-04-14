Защита прав предпринимателей. Состоялась встреча представителей прокуратуры и бизнес-омбудсмена КР

Также в рамках встречи стороны обсудили текущие проблемы в деловой и инвестиционной среде, обменялись видением мер по защите и поддержке инвесторов.

Прокуратурой города Бишкек проведена встреча с представителями института Бизнес-омбудсмена КР, в частности с заместителем бизнес-омбудсмена республики Н.Мусуралиевым.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры КР, в ходе встречи были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в сфере защиты прав предпринимателей, а также вопросы, касающиеся действующего законодательства, регулирующего деятельность субъектов предпринимательства.

Также в рамках встречи стороны обсудили текущие проблемы в деловой и инвестиционной среде, обменялись видением мер по защите и поддержке инвесторов.

По результатам встречи стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве и взаимодействии.

Источник: Кабар