Защита прав предпринимателей. Состоялась встреча представителей прокуратуры и бизнес-омбудсмена КР

Также в рамках встречи стороны обсудили текущие проблемы в деловой и инвестиционной среде, обменялись видением мер по защите и поддержке инвесторов.
Прокуратурой города Бишкек проведена встреча с представителями института Бизнес-омбудсмена КР, в частности с заместителем бизнес-омбудсмена республики Н.Мусуралиевым.
Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры КР, в ходе встречи были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в сфере защиты прав предпринимателей, а также вопросы, касающиеся действующего законодательства, регулирующего деятельность субъектов предпринимательства.
Также в рамках встречи стороны обсудили текущие проблемы в деловой и инвестиционной среде, обменялись видением мер по защите и поддержке инвесторов.
По результатам встречи стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве и взаимодействии.
Источник: Кабар
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