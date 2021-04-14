COVID-19. В Бишкеке семь школ обучаются в онлайн-режиме

Всего на 9 апреля 22 ученика и 11 учителей заражены коронавирусом, один ученик и один учитель — пневмонией.



В Бишкеке 7 школ и 11 классов обучаются в онлайн-режиме из-за болезни учеников и учителей. Об этом на брифинге сообщила заведующая отделом управления образования мэрии столицы Гульмира Акматова.

По ее словам, всего на 9 апреля 22 ученика и 11 учителей заражены коронавирусом, один ученик и один учитель — пневмонией.

«С 14 апреля приступили к очной форме 1-5-е, 9-е и 11-е классы, остальные параллели обучаются онлайн», — отметила Гульмира Акматова.

С понедельника, 19 апреля, школа № 13 вернется к традиционному режиму, добавила она.





Ссылка: https://24.kg/obschestvo/190037/