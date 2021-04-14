Уран Рыскулов: «Отдельные члены Временного правительства получат свое наказание по событиям на юге»

За месяц до июньских событий бывший чекист Алик Орозов заносил Отунбаевой письмо, в котором говорилось о возможном возникновении межнационального конфликта.

Как сказал информагентству NazarNews гражданский активист Уран Рыскулов, в обществе распространялась информация, что за месяц до июньских событий бывший чекист Алик Орозов заносил Отунбаевой письмо, в котором говорилось о возможном возникновении межнационального конфликта.

— Уран мырза, Роза Отунбаева сказала по ошскому конфликту, что им тоже есть что сказать, посоветовав «не открывать черный ящик». Надо ли давать оценку тем событиям, или правильнее будет сказать «что было, то было» и успокоиться на этом?

— До этого Ошские события оценивали как межэтнический конфликт. Но президент Узбекистана Ислам Каримов тогда однозначно заявил, что два народа никак не причастны к конфликту, что здесь была игра внешних сил. Если виновных нет, то что стоит Розе Отунбаевой заткнуть рот Каптагаева, который руководил ее аппаратом вместо того, чтобы затыкать народ.

Ведь в СМИ тогда появлялась много информации о том, что в июне на юге страны появилось много генералов российских спецслужб. За месяц до июньских событий бывший чекист Алик Орозов заходил к Отунбаевой с письмом о возможном возникновении межэтнического конфликта. Такая информация распространялась в народе.

Значит, вместо предотвращения трагедии отдельные члены Временного правительства безмолствовали в интересах внешних сил. У человека, сделавшего анализ спустя определенное время, создается ощущение, что июньский конфликт был отвлекающим маневром, чтобы принять Конституцию, которая разрушала будущее кыргызов. Придет время, и все тайное станет явным. Отдельные члены Временного правительства рано или поздно получат свое наказание. Как говорят кыргызы, «кровь не отпустит». Пролитая кровь стольких людей все равно сделает правду явной.

Источник: nazarnews.kg, gezitter.org