Омурбек Текебаев: «Очевидно, что Садыр Жапаров не вмешивался в судебные дела»

13 апреля, Первомайский райсуд, рассмотрев дело Омурбека Текебаева и Дуйшонкула Чотонова, оправдал их.

После судебного заседания Текебаев ответил на ряд вопросов журналистов.

На вопрос SUPER.KG, считает ли он, что прокуроры самостоятельно вынесли решение не поддерживать обвинение, Текебаев сказал, что решение полностью оценивает как позицию Генеральной прокуратуры.

«Я понимаю данное решение как позицию не только трех прокуроров, но и всей Генпрокуратуры. Что касается власти, то говоря о власти, я хочу сказать про Садыра Жапарова.

С. Жапаров и я в декабре ожесточенно пикировались публично. И тогда тоже было высказано много по данному делу. Он высказал слова, услышанные от других. Если бы Садыр Жапаров был настроен ко мне негативно, то сегодня суд вынес бы иное решение. Я понимаю решение как доказательство его невмешательства в данное дело, того, что политические воззрения не влияют на личные отношения. Его невмешательство уже большая политика, большой фактор. Я бы пожелал, чтобы президент не вмешивался не только в наш, но и все судебные процессы, стоял выше таких тяжб», — сказал Текебаев.

История вопроса:

Верховный суд 21 августа 2019 года отменил судебные решения в отношении Текебаева и Чотонова и вынес решение отправить уголовное дело на новое судебное рассмотрение в Первомайский районный суд.

Районный суд 29 августа постановил выпустить Текебаева и Чотонова под домашний арест.

После октябрьских событий прошлого года вернувший свой депутатский мандат Омурбек Текебаев впоследствии его лишился. Верховный суд 3 марта рассмотрел дело по повторной выдаче Текебаеву депутатского мандата и оставил в силе решения Административного и Бишкекского городского судов.

Источник: super.kg, gezitter.org