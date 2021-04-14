Объявят голодовку члены партий, недовольные результатами выборов

Акция протеста начнется у здания Центральной избирательной комиссии, в специальной палатке.

Об этом 13 апреля сообщил заместитель председателя Партии коммунистов Кыргызстана Рысбек Тойбеков во время митинга у здания ЦИК:

«С 14 апреля члены нашей партии установят здесь палатку и объявят голодовку. Акция продлится три дня. Нас не слушают, поэтому вынуждены пойти на такую акцию».

Тойбеков предложил и другим партиям присоединиться к акции.

11 апреля состоялись выборы депутатов местных кенешей в Кыргызстане и референдум по новому проекту Основного закона. Из Центризбиркома сообщили, что в них участвовали 37% избирателей. 79% из них поддержали новый проект Конституции.

Около десяти партий, недовольные результатами выборов в местные кенеши митингуют у здания ЦИК с появления первых результатов голосования.

Источник: Азаттык уналгысы, gezitter.org