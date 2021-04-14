ГКНБ по подозрению в госизмене задержал двух граждан Кыргызстана

ГКНБ отмечает, что действующим законодательством предусмотрена уголовная ответственность за совершение данного преступления в виде 10 лет лишения свободы.

ГКНБ считает необходимым проинформировать общественность о проводимой на постоянной основе работе, направленной на обеспечение национальной безопасности Кыргызской Республики от внешних и внутренних угроз, в том числе по противодействию разведывательным устремлениям иностранных спецслужб и организаций.

Так, в рамках досудебного производства, зарегистрированного по ст.307 ч.1 (Государственная измена) УК КР, были получены неопровержимые доказательства причастности отдельных граждан республики к совершению данного преступления.

13 апреля 2021 года по результатам проведенного комплекса следственных действий и доказательств о причастности к совершению государственной измены были задержаны граждане КР М.К. и М.Т..

ГКНБ отмечает, что действующим законодательством предусмотрена уголовная ответственность за совершение данного преступления в виде 10 лет лишения свободы.

Ввиду наличия ограничительной степени секретности, присвоенного материалам уголовного дела, более подробная информация об обстоятельствах, совершенных указанными лицами преступлений будет доведена до общественности по результатам расследования.

Источник: Кyrgyztoday, gezitter.org