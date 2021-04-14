Ташиев – беда для коррупционеров и воров

Бишкек, "Саясат. kg". К. Жумалиев – не последний чиновник, который «отрыгнет» награбленное.
Сегодня борьба с коррупцией идет иначе. Те, кто воровал с бюджета страны, разбогател за счет государства, возмещает нанесенный ущерб. Ряд действующих и бывших чиновников вернули государству награбленное.
На этот раз депутат ЖК Кубанычбек Жумалиев в виде денег и недвижимого имущества вернул 1 млрд сомов, вышел под домашний арест. Он был задержан со стороны ГКНБ и обвинен в незаконном получении лицензии в сфере образования.
К. Жумалиев – не последний чиновник, который «отрыгнет» награбленное. Полно чиновников, которые незаконно, коррупционным путем разбогатели и избежали ответственности. ГКНБ должен добраться до них. Полно тех, кто на протяжении 30 лет перепутал личные карманы с государственным. Их нужно «обезжирить», укравшие народное богатство должны быть наказаны в рамках закона. Рано или поздно нужно начать борьбу с коррупцией. На сегодняшний день такую миссию взял на себя председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев, объявил беспощадную борьбу с коррупцией. Желаем господину Камчыбеку только успехов в таких делах. Пускай станет бедой для воров, коррупционеров и привлечет к ответственности перед законом!
Источник: Sayasat.kg, gezitter.org
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