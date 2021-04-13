Убийство Айзады: члены "Зеленого Альянса" обратились к президенту

Мы не можем оставаться равнодушными к сложившейся ситуации и публикуем данное обращение, которое выражает нашу активную гражданскую позицию.

Члены Зеленого Альянса Кыргызстана в связи с убийством Айзады Канатбековой выступили с обращением к президенту КР Садыру Жапарову и премьер-министру Улукбеку Марипову. Ниже приводим текст обращения:

"Мы, члены Зеленого Альянса Кыргызстана, глубоко обеспокоены сложившейся общественной ситуацией в нашей стране. Недавнее жестокое убийство 26-ти летней Айзады Канатбековой показало, насколько грубо ущемляются права девушек и женщин у нас в республике. С большим сожалением признаем, что женское население ежедневно сталкивается с насилием, дискриминацией и неравноправием. Эти понятия стали по-настоящему частыми атрибутами в жизни кыргызстанок.

Согласно статистике министерства внутренних дел республики в 2020 году по стране зарегистрировано 9025 фактов семейного насилия. Но только в 10% случаев людей привлекали к ответственности и дело было направлено в суд. Экс-вице-спикер Жогорку Кенеша Аида Касымалиева ранее заявляла, что в 2020 году количество случаев домашнего насилия выросло на 62%. По ее словам, к этому привела пандемия коронавируса: из-за самоизоляции многие оказались заперты дома и лишились работы. Сложная ситуация продолжилась и в этом году.

Мы не можем оставаться равнодушными к сложившейся ситуации и публикуем данное обращение, которое выражает нашу активную гражданскую позицию.

В первую очередь, мы обращаемся к представителям силовых структур с требованием прозрачного и объективного расследования всех деталей убийства Айзады Канатбековой. Надеемся, что виновные лица будут наказаны по всей строгости закона, и такой печальный опыт больше не повторится. Дерзкое похищение Айзады, закончившееся ее трагической гибелью от рук похитителей, всколыхнуло всю страну. Мы выражаем глубокие соболезнования семье и родственникам безвременно ушедшей из жизни Айзады Канатбековой.

Мы, представители Общественного Объединения "Зеленый Альянс" заявляем: молодое поколение Кыргызстана вправе иметь защиту, поддержку и опору в лице Закона и общественного мнения, которые должны исключить повторение таких трагедий, привести к полному отказу от диких традиций прошлого, однозначному и суровому наказанию всех, кто так или иначе пытается поддержать похищение девушек и насильственное принуждение к замужеству.

Бурулай Турдалиева и Айзада Канатбекова – это невинные жертвы, которые стали символами современного отношения общества к древним псевдо-традициям, безответственного отношения к жизни девушек, знаками мракобесия и беззакония.

Мы заявляем о порицании подобных преступных действий и требуем введение суровых мер наказания в отношении похитителей и их пособников, вплоть до пожизненного тюремного заключения без права на помилование.

Мы, как члены Зеленого Альянса Кыргызстана, и как рядовые граждане Кыргызстана хотим жить в безопасной стране. И намерены отдельно обратиться к руководству республики с требованием обеспечить бесперебойную работу проекта "Безопасный город". Девочки, девушки и женщины не должны себя чувствовать в опасности, направляясь в школу, университет, на работу или же просто отдыхая в парке. Правоохранительные органы должны быть гарантом спокойствия и мирной жизни граждан. В настоящее время наша страна находится в сложных экономических условиях, пандемия COVID-19 до сих пор уносит жизни наших граждан.

Мы твердо верим, что одно из самых важных и значимых положений в обеспечении стабильной жизни общества занимают законность и правопорядок. Соблюдение законов дает возможность существовать и развиваться любому цивилизованному обществу. Достижение гендерного равенства, свобода мысли и слова – решение всех этих задач должно постоянно стоять перед руководством страны.

Выражаем протест против насилия, беззакония и преступности в нашей стране!", говорится в обращении организации.

Источник: vb.kg