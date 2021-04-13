Суд оправдал Текебаева и Чотонова. Дело закрыто

Признать за Текебаевым и Чотоновым право на реабилитацию.
В Первомайском районном суде города Бишкек сегодня состоялся судебный процесс по уголовному делу бывшего депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Омурбека Текебаева и бывшего главы Министерства чрезвычайных ситуаций КР Дуйшонкула Чотонова.
Как сообщили в пресс-службе суда, приговором Первомайского районного суда города Бишкек от 13 апреля 2021 года Текебаев О.Ч. и Чотонов Д.Т. признаны невиновными по части 1 статьи 303 Уголовного кодекса КР в редакции от 1 октября 1997 года и оправданы за отсутствием события преступления.
Избранные в отношении в отношении них меры пресечения в виде домашнего ареста – оставлены без изменения, по вступлению приговора в законную силу, будут отменены.
Признать за Текебаевым и Чотоновым право на реабилитацию. После вступления приговора в законную силу направить оправданным извещение с разъяснением порядка возмещения ущерба, связанного с уголовным преследованием.
Арест, наложенный постановлением Следственного управления ГКНБ КР от 15 марта 2017 года на имущества О.Текебаева,А. Текебаевой и Д.Чотонова отменено.
Вещественные доказательства для хранения оставлены в материалах уголовного дела.
Напомним, государственные обвинители во время прений сторон отказались от обвинений в адрес фигурантов дела.
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