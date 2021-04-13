Сапар Исаков поздравил мусульман Кыргызстана с началом Рамазана

Экс-премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков вновь проявил активность на своей странице в соцсетях.

Он поздравил мусульман Кыргызстана с началом священного месяца Рамазан.

- Дорогие братья-мусульмане, сердечно поздравляю вас с великим месяцем Рамазан. Пусть Создатель поддержит вас, - написал Сапар Исаков.

Источник: vb.kg