Сапар Исаков поздравил мусульман Кыргызстана с началом Рамазана

Экс-премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков вновь проявил активность на своей странице в соцсетях.
Он поздравил мусульман Кыргызстана с началом священного месяца Рамазан.
- Дорогие братья-мусульмане, сердечно поздравляю вас с великим месяцем Рамазан. Пусть Создатель поддержит вас, - написал Сапар Исаков.
Источник: vb.kg
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