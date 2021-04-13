Курманбек Дыйканбаев теперь находится под домашним арестом

Задержанному экс-полпреду президента в ЖК изменили меру пресечения

Бывшему полномочному представителю президента в ЖК Курманбеку Дыйканбаеву изменили меру пресечения на домашний арест до 24 мая 2021 года. Соответствующее решение 1 апреля принял Первомайский районный суд Бишкека.

Напомним, Дыйканбаева задержали 24 ноября по факту злоупотребления должностным положением.

Следствие установило, что в период избирательной кампании в октябре 2020 года Дыйканбаев, действуя в интересах одной из политических партий, вынудил руководителя одного из госпредприятий, имеющих стратегическое значение, передать ему более 7 млн сомов под угрозой освобождения от занимаемой должности в случае отказа.

По сообщению ГКНБ, незаконно полученные деньги Дыйканбаев использовал в ходе предвыборной кампании.

Источник: vesti.kg