Курманбек Дыйканбаев теперь находится под домашним арестом

Задержанному экс-полпреду президента в ЖК изменили меру пресечения
Бывшему полномочному представителю президента в ЖК Курманбеку Дыйканбаеву изменили меру пресечения на домашний арест до 24 мая 2021 года. Соответствующее решение 1 апреля принял Первомайский районный суд Бишкека.
Напомним, Дыйканбаева задержали 24 ноября по факту злоупотребления должностным положением.
Следствие установило, что в период избирательной кампании в октябре 2020 года Дыйканбаев, действуя в интересах одной из политических партий, вынудил руководителя одного из госпредприятий, имеющих стратегическое значение, передать ему более 7 млн сомов под угрозой освобождения от занимаемой должности в случае отказа.
По сообщению ГКНБ, незаконно полученные деньги Дыйканбаев использовал в ходе предвыборной кампании.
Источник: vesti.kg
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