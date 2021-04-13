Прокуратура отказалась от обвинений в адрес Текебаева и Чотонова - ГП

В ходе прений сторон государственные обвинители отказались от поддержания обвинения в отношении О.Текебаева и Д.Чотонова, в связи с недоказанностью их вины.
В Первомайском районном суде города Бишкек проходит судебное разбирательство по уголовному делу бывшего депутата Жогорку Кенеша Омурбека Текебаева и бывшего главы Министерства чрезвычайных ситуаций КР Дуйшонкула Чотонова.
Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, им были предъявлены обвинения по факту коррупции, а именно в незаконном получении от гражданина Российской Федерации Л.Маевского 1 (одного) миллиона долларов США за ввод его доверенного лица в управление ЗАО «Альфа Телеком».
В ходе прений сторон государственные обвинители отказались от поддержания обвинения в отношении О.Текебаева и Д.Чотонова, в связи с недоказанностью их вины.
Источник: Кабар
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