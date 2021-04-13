Таможня задержала партию контрабандного товара из Южной Кореи

Данный факт зарегистрирован в Журнале учета информации Единого реестра преступлений и проступков.
Сотрудниками Железнодорожной таможни «Северная» совместно с сотрудниками Антикоррупционной службы ГКНБ КР, при проведении таможенного контроля на территории железнодорожной станции «Аламедин» в отношении товаров, прибывших из Южной Кореи, выявлены незадекларированные в таможенном отношении товары. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.
В результате проведенных мероприятий, предварительная сумма причитающихся таможенных платежей составляет 300 000 сомов.
Данный факт зарегистрирован в Журнале учета информации Единого реестра преступлений и проступков.
Источник: reporter.kg
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