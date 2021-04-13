Все больше кыргызстанцев стали брать микрокредиты. Но это не спасает их от скатывания в бедность

В 2020 году микрокредитными организациями выдано кредитов на сумму 31,1 млрд сомов, при этом число получателей составило около 707 тысяч человек.

Об этом на пресс-конференции сообщила представитель Нацстаткома Чолпон Касымова.

По данным ведомства, все больше кыргызстанцев стали брать микрокредиты. Так, по сравнению с 2019 годом численность населения, охваченного микрокредитованием, увеличилась на 13,2%, а объем выданных микрокредитов — на 3,2%.

Касымова отметила, что значительные суммы микрокредитов выданы получателям Ошской (6,8 млрд сомов, или 21,8 процента от общего объема выданных микрокредитов) и Джалал-Абадской (4,9 млрд сомов, или 15,7 процента) областей, г.Бишкек (4,9 млрд сомов, или 15,6 процента) и Чуйской области (4,2 млрд сомов, или 13,4 процента).

«Из общего объема выданных в 2020 году микрокредитов 33,6 процента направлено на развитие деятельности в сельском хозяйстве, 28,2 процента заимствовано на потребительские нужды, 10,4 процента — в сферу торговли и общественного питания и 8,1 процента — в строительство», — сообщила она.

При этом по сравнению с 2019 годом доля микрокредитов, выданных в сельское хозяйство, увеличилась на 2,4 процентных пункта, тогда как в сферу торговли и общественного питания (на 2,2 процентных пункта) и в строительство (на 2,3 процентных пункта), напротив, сократилась.

При этом, отметим, что ни в одном из этих документов не говорится, как именно микрокредитование может помочь кыргызстанцам преодолеть бедность.

Если в 2019 году примерно 20% населения жили за чертой крайней бедности, то в 2020 году этот показатель достиг 31%, а в 2021 году ожидается рост до 35%. Такие данные привел глава офиса Всемирного банка в Кыргызстане Навид Хасан Накви на встрече с представителями медиа.

Такое пессимистический прогноз он объяснил двумя факторами. Первый — исчезновение источников доходов и инфляция, второй — повышение цен на продукты питания на 12 % в 2020 году.

Источник: Элгезит