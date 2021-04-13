В Кыргызстане с 1 июня по 31 декабря планируют провести национальную кампанию по перерегистрации авто

Минюст выносит на общественное обсуждение проект постановления правительства «О проведении национальной кампании по перерегистрации транспортных средств в период с 1 июня по 31 декабря 2021 года».
Согласно документу, целью и задачей данного проекта является удовлетворение прав и законных интересов граждан и юридических лиц путем установления нулевой ставки сбора за перерегистрацию транспортных средств.
В соответствии с абзацем десять пункта 2 Указа президента «О дальнейших мерах по повышению доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг населению» от 08 февраля 2021 года № 27, Правительству до 1 мая 2021 года рекомендовано решить вопросы по отмене сборов по перерегистрации транспортных средств.
В этой связи Государственной регистрационной службой при Министерстве юстиции проведен анализ по реализации вышеуказанной рекомендации, обозначенной в Указе Президента.
По результатам полученных сведений и после проведенного предварительного финансово-экономического анализа, было установлено, что согласно тарифной сетке оценке автомототранспортных средств, применяемой для взимания сборов за перерегистрацию автомототранспортных средств с учетом года выпуска, объема двигателя, с граждан взимается 0,3 процентный сбор, что составило:
2018 год - перерегистрация 1% - 79 952,8 тыс. сомов; Перерегистрация (национальная кампания) 0,1% - 17 423,9 тыс. сомов; в период со 2 апреля по 2 июля 2018 года действовал льготный период перерегистрации транспортных средств для физических лиц.
2019 год - перерегистрация 0,3% - 373 050,7 тыс. сомов;
2020 год - перерегистрация 0,3% - 92 484,3 тыс. сомов.
Принимая во внимание, что в 2021 прирост числа операций по перерегистрации составит 15% ежегодно, то 2021 году поступления в республиканский бюджет по прогнозам составили бы 106,3 млн сомов.
А в случае, если в 2022 году количество операций по перерегистрации выйдет на уровень 2019 года (до пандемии), то поступления составили бы около 370,0 млн сомов, но учитывая прирост на 5% в связи с пандемией то сумма поступлений составит 111,6 млн. сомов.
|
Вид операции
|
2018 г.
млн. сомов
|
2019 г.
млн. сомов
|
2020 г.
млн. сомов
|
Прогноз на 2021 г.
млн. сомов
|
Прогноз на 2022 г.
млн. сомов
|
Перерегистрация 0,3%
|
97,4
|
373,1
|
92,4
|
106,3
|
111,6
В случае отмены 0,3% сбора за перерегистрацию, потери бюджета во втором полугодии 2021 года составят 53,1 млн сомов и 111,6 млн сомов в 2022 году и далее ежегодно.
Прогноз поступлений (в случае полной отмены)
|
Вид операции
|
2018 г.
млн. сомов
|
2019 г.
млн. сомов
|
2020 г.
млн. сомов
|
Прогноз на 2021 г.
млн. сомов
|
Прогноз на 2022 г.
млн. сомов
|
Перерегистрация 0,3%
|
97,4
|
373,1
|
92,4
|
53,2
|
0
Отмечаем, что Государственное учреждение «Унаа» ежегодно перечисляет в республиканский бюджет значительные суммы в виде сборов за перегистрацию транспортных средств, так в 2019 году было перечислено 373 050,7 тыс. сомов, в 2020 году было перечислено 92 484,3 тыс. сомов.
Так, в случае бесплатной перерегистрации транспортных средств на постоянной основе, финансовые выпадения от недополучения финансовых средств в республиканский бюджет составит около 110 млн сомов в год.
В связи с чем, принимая во внимание наступивший по причине пандемии коронавирусной инфекции экономический кризис в большинстве стран мира, также не обошедший стороной, а также соответствующие ограничения, введенные в связи с пандемией, отмечаем, что в условиях дефицита республиканского бюджета не следует принимать нормативные правовые акты, которые приводят к выпадению финансовых средств из республиканского бюджета без альтернативных источников восполнения.
Таким образом, во избежание рисков, связанных с возможным не поступлением значительных финансовых средств в доходную часть республиканского бюджета, в соответствии с представленным проектом постановления планируется провести разовую национальную кампанию по перегистрацию транспортных средств в период с 1 июня по 31 декабря 2021 года.
Источник: Кабар
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