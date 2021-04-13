В Кыргызстане с 1 июня по 31 декабря планируют провести национальную кампанию по перерегистрации авто

Минюст выносит на общественное обсуждение проект постановления правительства «О проведении национальной кампании по перерегистрации транспортных средств в период с 1 июня по 31 декабря 2021 года».

Согласно документу, целью и задачей данного проекта является удовлетворение прав и законных интересов граждан и юридических лиц путем установления нулевой ставки сбора за перерегистрацию транспортных средств.

В соответствии с абзацем десять пункта 2 Указа президента «О дальнейших мерах по повышению доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг населению» от 08 февраля 2021 года № 27, Правительству до 1 мая 2021 года рекомендовано решить вопросы по отмене сборов по перерегистрации транспортных средств.

В этой связи Государственной регистрационной службой при Министерстве юстиции проведен анализ по реализации вышеуказанной рекомендации, обозначенной в Указе Президента.

По результатам полученных сведений и после проведенного предварительного финансово-экономического анализа, было установлено, что согласно тарифной сетке оценке автомототранспортных средств, применяемой для взимания сборов за перерегистрацию автомототранспортных средств с учетом года выпуска, объема двигателя, с граждан взимается 0,3 процентный сбор, что составило:

2018 год - перерегистрация 1% - 79 952,8 тыс. сомов; Перерегистрация (национальная кампания) 0,1% - 17 423,9 тыс. сомов; в период со 2 апреля по 2 июля 2018 года действовал льготный период перерегистрации транспортных средств для физических лиц.

2019 год - перерегистрация 0,3% - 373 050,7 тыс. сомов;

2020 год - перерегистрация 0,3% - 92 484,3 тыс. сомов.

Принимая во внимание, что в 2021 прирост числа операций по перерегистрации составит 15% ежегодно, то 2021 году поступления в республиканский бюджет по прогнозам составили бы 106,3 млн сомов.

А в случае, если в 2022 году количество операций по перерегистрации выйдет на уровень 2019 года (до пандемии), то поступления составили бы около 370,0 млн сомов, но учитывая прирост на 5% в связи с пандемией то сумма поступлений составит 111,6 млн. сомов.

Вид операции 2018 г. млн. сомов 2019 г. млн. сомов 2020 г. млн. сомов Прогноз на 2021 г. млн. сомов Прогноз на 2022 г. млн. сомов Перерегистрация 0,3% 97,4 373,1 92,4 106,3 111,6

В случае отмены 0,3% сбора за перерегистрацию, потери бюджета во втором полугодии 2021 года составят 53,1 млн сомов и 111,6 млн сомов в 2022 году и далее ежегодно.

Прогноз поступлений (в случае полной отмены)

Вид операции 2018 г. млн. сомов 2019 г. млн. сомов 2020 г. млн. сомов Прогноз на 2021 г. млн. сомов Прогноз на 2022 г. млн. сомов Перерегистрация 0,3% 97,4 373,1 92,4 53,2 0

Отмечаем, что Государственное учреждение «Унаа» ежегодно перечисляет в республиканский бюджет значительные суммы в виде сборов за перегистрацию транспортных средств, так в 2019 году было перечислено 373 050,7 тыс. сомов, в 2020 году было перечислено 92 484,3 тыс. сомов.

Так, в случае бесплатной перерегистрации транспортных средств на постоянной основе, финансовые выпадения от недополучения финансовых средств в республиканский бюджет составит около 110 млн сомов в год.

В связи с чем, принимая во внимание наступивший по причине пандемии коронавирусной инфекции экономический кризис в большинстве стран мира, также не обошедший стороной, а также соответствующие ограничения, введенные в связи с пандемией, отмечаем, что в условиях дефицита республиканского бюджета не следует принимать нормативные правовые акты, которые приводят к выпадению финансовых средств из республиканского бюджета без альтернативных источников восполнения.

Таким образом, во избежание рисков, связанных с возможным не поступлением значительных финансовых средств в доходную часть республиканского бюджета, в соответствии с представленным проектом постановления планируется провести разовую национальную кампанию по перегистрацию транспортных средств в период с 1 июня по 31 декабря 2021 года.

Источник: Кабар