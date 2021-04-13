Дело Кубанычбека Жумалиева. Какое имущество депутат передал в доход государства

Депутат Кубанычбек Жумалиев оплатил в доход государства 1 миллиард сомов деньгами и имуществом.
Как стало известно 24.kg из собственных источников, нардеп перечислил на счет ГКНБ 45 миллионов сомов и передал государству цементный завод в Таш-Кумыре (Ноокенский район).
«Кубанычбек Жумалиев ранее построил в Таш-Кумыре завод, который должен был заработать в этом году. Все оборудование было куплено им ранее в Китае. Его оценили в 955 миллионов сомов. Сейчас идет процедура переоформления имущества из частной собственности в ФУГИ», — заявили редакции.
Напомним, Кубанычбек Жумалиев подозревается в том, что он, будучи депутатом, злоупотребляя своим положением, незаконно получил лицензию на образовательную деятельность. Его водворили в СИЗО ГКНБ. Ранее сообщалось, что у Жумалиева выявили болезнь сердечно-сосудистой системы, он был этапирован в клинику «Бикард». Спустя несколько недель его вновь вернули в следственный изолятор. Накануне стало известно, что нардеп оплатил государству 1 миллиард сомов и был отпущен под подписку о невыезде.
Источник: 24.kg
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