В Кыргызстане вакцинированы от коронавируса 2,7 тысячи человек

В Кыргызстане за прошедшие сутки прививку от коронавируса получили 557 человек.

По данным Минздрава страны, всего за две недели вакцинировано 2 тысячи 705 человек:.

в Бишкеке – 403 (в т.ч. за сутки – 53),

в Оше – 384 (в т.ч. за сутки – 35),

в Чуйской области – 353 (в т.ч. за сутки – 114),

в Ошской области — 892 (в т.ч. за сутки – 168),

в Иссык-Кульской области — 142 (в т.ч. за сутки – 23),

в Нарынской области — 341 (в т.ч. за сутки – 31),

в Джалал-Абадской области — 151 (в т.ч. за сутки – 111),

в Баткенской области — 39 (в т.ч. за сутки – 22).

Напомним, 29 марта в Кыргызстане стартовала вакцинация населения от коронавируса китайским препаратом «Синофарм».

Источник: Элгезит