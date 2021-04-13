В Кыргызстане вакцинированы от коронавируса 2,7 тысячи человек

В Кыргызстане за прошедшие сутки прививку от коронавируса получили 557 человек.
По данным Минздрава страны, всего за две недели вакцинировано 2 тысячи 705 человек:.
- в Бишкеке – 403 (в т.ч. за сутки – 53),
- в Оше – 384 (в т.ч. за сутки – 35),
- в Чуйской области – 353 (в т.ч. за сутки – 114),
- в Ошской области — 892 (в т.ч. за сутки – 168),
- в Иссык-Кульской области — 142 (в т.ч. за сутки – 23),
- в Нарынской области — 341 (в т.ч. за сутки – 31),
- в Джалал-Абадской области — 151 (в т.ч. за сутки – 111),
- в Баткенской области — 39 (в т.ч. за сутки – 22).
Напомним, 29 марта в Кыргызстане стартовала вакцинация населения от коронавируса китайским препаратом «Синофарм».
Источник: Элгезит
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