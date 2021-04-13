(Фото) В Кыргызстан прибыла глава МИД Швеции Анн Линде

В Кыргызстан 13 апреля прибыла действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

Ее встретил первый заместитель министра иностранных дел Нуран Ниязалиев.

Источник: kg.akipress.org