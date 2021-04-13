Генпрокуратура: В Баткенской области 80 га земель незаконно переданы в частные руки

По данным ведомства, со стороны вышеуказанного айыл окмоту 80 га земель были разделены на 615 участков, на большинство из которых получены государственные акты о праве частной собственности.

В ходе прокурорской проверки выявлен факт незаконного предоставления 80 га земель, относящихся к категории пастбищ на территории Уч-Коргонского айыл окмоту Кадамжайского района, в частную собственность для индивидуального жилищного строительства. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

По данным ведомства, со стороны вышеуказанного айыл окмоту 80 га земель были разделены на 615 участков, на большинство из которых получены государственные акты о праве частной собственности.

По результатам проверки, прокуратурой Кадамжайского района в Административный суд Баткенской области внесен административный иск о признании недействительными вышеуказанных решений айыл окмоту, а также правоудостоверяющих документов о праве частной собственности на земельные участки.

Также прокуратурой района вышеуказанный факт зарегистрирован в единный реестр как преступление по статье 320 (злоупотребление должностным положением) Уголовного Кодекса КР.

По делу ведется расследование.

Источник: tazabek.kg