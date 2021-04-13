В Бишкеке с 15 апреля начнется ремонт еще на двух улицах за счет китайского гранта

Ремонтные работы на данных участках планируется завершить до конца лета

Дорогие горожане, автовладельцы! С 15 апреля планируется запуск дорожных работ еще на двух отрезках улиц в рамках второй фазы проекта «Развитие улично-дорожной сети города Бишкек» за счет гранта правительства Китая.

На очереди на реконструкцию:

• Улица Омуракунова от ул.Т Фрунзе до ул.Ашар. Отметим, что будет сохранено двустороннее движение автомобилей по южной части улицы, на время ремонта северной стороны;

• Улица Шота Русатвели от ул.Ажыбек Баатыра до ул.Гагарина.

Ремонтные работы на данных участках планируется завершить до конца лета.

Мэрия Бишкека приносит извинения за временные неудобства, связанные со строительством дорог, и надеется на понимание горожан, а также просит водителей заранее планировать маршрут.

Напомним, что вторая фаза проекта развития улично-дорожной сети города Бишкека рассчитана на два года. За это время планируется построить 5 мостов и отремонтировать 60 улиц общей протяженностью более 70 километров. Многие улицы из этого списка будут расширены или построены заново, на всех будут тротуары и ирригационная сеть. Ремонт будет производиться за счет грантовых средств КНР, подрядчики – китайская корпорация China Road and Bridge Corporation.

Дорогие горожане! Не переживайте! Все улицы из данного списка будут обязательно отремонтированы, на всех приведут в порядок не только проезжую часть, но и тротуары, ирригацию. На данный момент отдается предпочтение ремонту не сильно загруженных улиц, многие из них в жилых массивах. На улицах, расположенных в центре города, ремонтные работы начнутся летом, когда фиксируется значительное снижение автомобильного трафика.

Мэрия Бишкека

