В Таласе около ста сотрудников МВД и МЧС ищут двухлетнего Рамазана

В Бакай-Атинском районе, 12 апреля, пропал двухлетний Рамзан Айткулов.
Об этом сообщает пресс-служба УВД.
По ее данным, он игрался за двором, по неизвестным причинам Рамзан пропал.
«Мать пропавшего мальчика, в 15:00 во дворе вместе со свекровью стирала вещи. Рамзан все это время игрался неподалеку от них. Через полчаса мальчика уже не могли найти», — говорится в сообщении.
Более 80 сотрудников УВД Таласской области и ОВД Бакай-Атинского района, 6 сотрудников МЧС и местные жители помогают в поисках Рамзана. Они прочесали береговую линию рек Кара-Суу и Талас. По предварительным данным, мальчик мог упасть в реку Талас и его унесло течением. Поиски продолжаются.
Источник: reporter.kg
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