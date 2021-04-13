Депутат Кубанычбек Жумалиев вышел на свободу

Депутат Жогорку Кенеша Кубанычбек Жумалиев вышел на свободу.
Как сообщили Reporter.kg в пресс-службе Первомайского районного суда, ранее приименная мера пресечения в отношении Жумалиева в виде заключения под стражу изменена на подписку о невыезде до окончания досудебного и судебного производства.
Ранее ГКНБ сообщал, что Жумалиев добровольно передал в пользу государства денежные средства, коммерческие активы и недвижимое имущество на общую сумму более 1 млрд сомов. «В этой связи, а также учитывая преклонный возраст и состояние здоровья Кубанычбека Жумалиева, 12 апреля следствием внесено ходатайство об изменении меры пресечения на подписку о невыезде в Первомайский районный суд» , — отметили в пресс-службе.
Источник: Reporter.kg
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