Почти 2 тысячи фактов семейного насилия зарегистрировано в Бишкеке

С начала года в Бишкеке зафиксировано почти 2 тысячи фактов семейного насилия.

Об этом сообщил и.о. начальника ГУВД по городу Бишкеку Азамат Ногойбаев в ходе планерки в мэрии столицы.

По данным Ногойбаева, с начала года в городе совершено 1.957 фактов семейного насилия, на 64 случая меньше чем за аналогичный период прошлого года. Статистические данные показывают, что от насилия в семье пострадали больше всего женщины.

По данным управления соцразвития (УСР) столичной мэрии в ходе подворового обхода обследовано 3.559 семей, выявлено 346 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в которых проживают 646 детей.

На сегодняшний день функционируют центры по поддержке детей, в двух муниципальных реабилитационных учреждениях находится 71 ребенок.

В 2020 году в кризисные центры города обратились 648 женщин, пострадавших от семейного насилия. Буквально месяц назад при столичном муниципалитете был открыт центр помощи женщинам с детьми, пострадавших от семейного насилия – "Аялзат", который рассчитан на 50 мест. За последние две недели оказана помощь 8 женщинам с 11 детьми.

Азамат Ногойбаев отметил, что общественно-политическая ситуация в столице стабильная. По сравнению с прошлым годом количество зарегистрированных преступлений и проступков снижено на 3.701 факт, количество раскрытых преступлений и проступков увеличилось на 950 больше, чем в прошлом году.

Первый вице-мэр отметил, что подход к обеспечению безопасности горожан должен быть комплексным, система должна быть едина и развита в каждой городской службе.



Источник: vb.kg