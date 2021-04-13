Новиков призвал «приравнять ала-качуу к похищению человека»

Новости о драках, изнасиловании, семейном насилии и суициде напоминают сводки с фронта, заявил вице-премьер-министр Артем Новиков и призвал принять «комплекс практических действий» по снижению таких преступных явлений.

В частности, сказал Новиков, необходимо ужесточить законодательство в области реагирования на ала-качуу, приравняв его к похищению человека. «Кроме того, следует разработать алгоритм реагирования по камерам «Безопасного города» на похищение людей , чтобы патрульная милиция оперативно пресекала подобные случаи, и исключить бюрократию в этом вопросе. Соответствующее решение должно быть внесено в самое кратчайшее время», - сказал он.

Вместе с тем вице-премьер признал, что разработанные ранее стратегии, концепции, планы на практике не работают.

Произошедшее на прошлой неделе похищение и убийство Айзады Канатбековой вызвало резонанс в обществе, которое потребовало принятия мер для прекращения насилия в отношении женщин.

Утром 5 апреля в Бишкеке неизвестные похитили девушку, 1994 года рождения. Ее силой посадили в машину и увезли в неизвестном направлении. Тело похищенной было найдено 7 апреля. Тело предполагаемого похитителя также было найдено в салоне этого автомобиля. В рамках дела задержаны четверо предполагаемых соучастников преступления.

8 апреля в Бишкеке прошла акция «Против насилия» с требованием отставки министра внутренних дел Улана Ниязбекова и проведения реформ в правоохранительных органах. По итогам служебного расследования десятки сотрудников органов внутренних дел получили различные наказания вплоть до увольнения. Для полного расследования действий милиционеров по факту похищения и убийства Айзады Канатбековой прокуратура Бишкека зарегистрировала в ЕРПП дело по статье «Халатность».

Согласно действующему Уголовному кодексу Кыргызстана, похищение человека (статья 170) без применения насилия наказывается сроком до 5 лет лишения свободы. При более сложных обстоятельствах наказание ужесточается.

За похищение лица для вступления в брак вопреки его воле действует отдельная статья (175), по которой предусмотрено наказание до 7,5 лет лишения свободы. При похищении несовершеннолетней по этой статье виновника могут посадить в тюрьму на 10 лет.

Источник: Азаттык