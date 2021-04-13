Нацстатком зафиксировал рост цен на сахар

Дороже всего этот продукт в Исфане

В марте в Кыргызстане цена на сахарный песок в среднем повысилась на 19 процентов или на 10,14 сомов. Такие данные передает Нацстатком.

При этом, выше среднереспубликанского уровня розничные цены на сахар-песок за этот период сложились в городах Исфана (69,33 сома за кг), Джалал-Абад (67,84 сома за кг), Ноокат (67,39 сома за кг), Кара-Суу (67,33 сома за кг) и Баткен (67,21 сома за кг), минимальные цены на него зафиксированы в городах Токмок (60,67 сома за кг), Талас (60,89 сома за кг) и Нарын (61,94 сома за кг).

В марте текущего года по сравнению с предыдущим месяцем розничные цены на сахар-песок в республике повысились на 4,34 сома, или на 7,2 процента.

Наибольший рост цен на сахар-песок по сравнению с предыдущим месяцем текущего года зафиксирован в городе Ноокат - на 18,8 процента, селе Покровка - на 13,2 процента, а также в городах Баткен и Кара-Балта - на 9,7 процента.

Источник: vesti.kg