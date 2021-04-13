Jazeera Airways получила разрешение на регулярные авиарейсы в Ташкент

Ожидается, что рейсы по этому направлению будут выполняться на авиалайнерах А320-214 и А320-251N.

Кувейтская авиакомпания Jazeera Airways получила разрешение на осуществление регулярных авиарейсов в Узбекистан. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана.

Агентство «Узавиация» 12 апреля 2021 года выдало разрешение авиакомпании Jazeera Airways на выполнение регулярных рейсов по направлению Кувейт - Ташкент - Кувейт.

Ожидается, что рейсы по этому направлению будут выполняться на авиалайнерах А320-214 и А320-251N.

Источник: Кабар