Jazeera Airways получила разрешение на регулярные авиарейсы в Ташкент

Ожидается, что рейсы по этому направлению будут выполняться на авиалайнерах А320-214 и А320-251N.
Кувейтская авиакомпания Jazeera Airways получила разрешение на осуществление регулярных авиарейсов в Узбекистан. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана.
Агентство «Узавиация» 12 апреля 2021 года выдало разрешение авиакомпании Jazeera Airways на выполнение регулярных рейсов по направлению Кувейт - Ташкент - Кувейт.
Ожидается, что рейсы по этому направлению будут выполняться на авиалайнерах А320-214 и А320-251N.
Источник: Кабар
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