Поздравление Садыра Жапарова с наступлением месяца Рамазан

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 13 апреля, поздравил кыргызстанцев с наступлением священного месяца Рамазан.
Приводим текст поздравления главы государства:
«Уважаемые соотечественники!
Искренне поздравляю вас с долгожданным мусульманским месяцем Рамазан.
В исламском мире Рамазан является одним из священных месяцев. В этом месяце была ниспослана священная для мусульман книга — Коран. В месяце Рамазан для каждого мусульманина предписано держать пост. Пост в месяце Рамазан укрепляет веру мусульманина, дисциплинирует его и учит соблюдать предписания Всевышнего.
Рамазан — это месяц не только укрепления здоровья, но и очищения духовного мира человека, милосердия, прощения и воздержания от грехов, он учит терпимости и толерантности. Пост — это не просто воздержание от еды и питья, но и воздержание от скверных слов и мыслей, сплетней, клеветы, злословья.
Пост в месяц Рамазан способствует укреплению родственных и дружеских уз. Поэтому в эти дни через совершение благих дел мы оказываем помощь нуждающимся. Также этот месяц наполнен моментами, когда принимаются Всевышним чистые помыслы, желания, молитвы, обращенные к нему.
Пусть Всевышний дарует каждой семье счастье, достаток, радость и согласие, а нашей стране принесет мир, стабильность, изобилие и развитие.
Да примется ваш пост!»
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