Поздравление Садыра Жапарова с наступлением месяца Рамазан

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 13 апреля, поздравил кыргызстанцев с наступлением священного месяца Рамазан.

Приводим текст поздравления главы государства:

«Уважаемые соотечественники!

Искренне поздравляю вас с долгожданным мусульманским месяцем Рамазан.

В исламском мире Рамазан является одним из священных месяцев. В этом месяце была ниспослана священная для мусульман книга — Коран. В месяце Рамазан для каждого мусульманина предписано держать пост. Пост в месяце Рамазан укрепляет веру мусульманина, дисциплинирует его и учит соблюдать предписания Всевышнего.

Рамазан — это месяц не только укрепления здоровья, но и очищения духовного мира человека, милосердия, прощения и воздержания от грехов, он учит терпимости и толерантности. Пост — это не просто воздержание от еды и питья, но и воздержание от скверных слов и мыслей, сплетней, клеветы, злословья.

Пост в месяц Рамазан способствует укреплению родственных и дружеских уз. Поэтому в эти дни через совершение благих дел мы оказываем помощь нуждающимся. Также этот месяц наполнен моментами, когда принимаются Всевышним чистые помыслы, желания, молитвы, обращенные к нему.

Пусть Всевышний дарует каждой семье счастье, достаток, радость и согласие, а нашей стране принесет мир, стабильность, изобилие и развитие.

Да примется ваш пост!»