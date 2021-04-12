ГКНБ: Депутат ЖК Кубанычбек Жумалиев выплатил в бюджет более 1 млрд сомов

Депутат Жогорку Кенеша КР Кубанычбек Жумалиев выплатил в бюджет более 1 млрд сомов.
Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета нацбезопасности КР.
Как известно, ГКНБ КР ведет расследование по ряду уголовных дел, вызвавших широкий общественный резонанс, обусловленный установлением крупного ущерба, причиненного государству в результате совершения особо тяжких коррупционных преступлений высокопоставленными чиновниками.
Так, ГКНБ в результате проведенного следствия по уголовному делу по факту коррупции в отношении депутата Жогорку Кенеша Кубанычбека Жумалиева были получены достаточные доказательства для привлечения его к уголовной ответственности и избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.
К настоящему моменту Жумалиев добровольно передал в пользу государства денежные средства, коммерческие активы и недвижимое имущество на общую сумму более 1 миллиарда сомов.
В этой связи, а также учитывая преклонный возраст и состояние здоровья К.Жумалиева, 12 апреля 2021 года следствием внесено ходатайство об изменении меры пресечения на подписку о невыезде в Первомайский районный суд г.Бишкек.
Источник: Кабар
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!