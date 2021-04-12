В Кыргызстане ввели запрет на вывоз лекарств

В Кыргызстане ввели запрет на вывоз лекарственных средств.

Об этом сообщается в постановлении правительства.

Такая мера вводится на шесть месяцев.

«Государственной таможенной службе при Министерстве экономики и финансов КР и пограничной службе государственного комитета национальной безопасности КР принять необходимые меры, направленные на пресечение незаконного экспорта лекарств» , — говорится в постановлении.

Добавим, что число зараженных коронавирусной инфекцией в Кыргызстане растет. По данным Минздрава, Бишкек вошел в «красную» зону из-за увеличения заразившихся COVID-19.

Источник: reporter.kg