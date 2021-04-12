В Кыргызстане ввели запрет на вывоз лекарств

В Кыргызстане ввели запрет на вывоз лекарственных средств.
Об этом сообщается в постановлении правительства.
Такая мера вводится на шесть месяцев.
«Государственной таможенной службе при Министерстве экономики и финансов КР и пограничной службе государственного комитета национальной безопасности КР принять необходимые меры, направленные на пресечение незаконного экспорта лекарств» , — говорится в постановлении.
Добавим, что число зараженных коронавирусной инфекцией в Кыргызстане растет. По данным Минздрава, Бишкек вошел в «красную» зону из-за увеличения заразившихся COVID-19.
Источник: reporter.kg
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