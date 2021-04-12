На берегу реки Ак-Буура найдено тело 30-летнего мужчины. Милиция установила его личность

На берегу реки Ак-Буура было обнаружено тело мужчины в возрасте около 35-40 лет.

Об этом сообщает пресс-служба УВД Ошской обасти.

По ее данным, проведены мероприятия по установлению личности погибшего. Им оказался 30-летний С у.О, житель села Озгур Жапалакского айыльного округа, холост, мать погибла, отец 66-летний О.С-пенсионер. Выяснилось, что умерший состоял на учете в психической больнице с 2017 года.

В ходе предварительного расследования выяснилось что умерший не получал должного лечения и внимания со стороны близких.

Источник: reporter.kg