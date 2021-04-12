(Фото) Милиция задержала троих парней, похитивших несовершеннолетнюю для вступления в брак

В Жайылском районе задержаны трое подозреваемых в похищении несовершеннолетней девушки с целью вступления в брак.

Как сообщает ОВД района, 11 апреля в милицию обратился житель села Кара-Добо, который заявил, что неизвестные похитили ее несовершеннолетнюю дочь, 2003 года рождения.

Милиция возбудила уголовное дело по статье «Похищение лица с целью вступления в брак».

По подозрению в совершении преступления были задержаны и водворены в ИВС С.А., 1999 года рождения, Ш.Б., 1998 года рождения, и С.М., 1999 года рождения.

Похищенную девушку вернули родителям. Досудебное производство продолжатся.

Источник: Элгезит