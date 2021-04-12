Завтра в ряде районов Бишкека не будет питьевой воды (список)

В ряде районов Бишкека завтра, 13 апреля, не будет питьевой воды, сообщает пресс-служба мэрии столицы.
«В связи с проведением ремонтно-профилактических работ на водозаборах «Гагарина», «Юго-Западный» и городских водопроводных сетях в рамках подготовки к летнему периоду, 13 апреля с 09:00 до 22:00 будет временно прекращена подача питьевой воды», - говорится в сообщении.
Так, воды не будет в районе, ограниченном улицами Жунусалиева, Чайковского, Айни, Л.Толстого, Садырбаева, Космическая, и в районах «Рабочий Городок», Института Земледелия, а также в жилмассивах «Ак-Өргө», «Ак-Ордо» (северная часть от ул.Ахунбаева), «Теңир-Тоо» (ниже ул.Ахунбаева).
В связи с отключением воды КП «Бишкектеплоэнерго» вынуждено приостановить работу банно-прачечного комбината (БПК) №5 и детского сада №141.
ПЭУ «Бишкекводоканал» и КП «Бишкектеплоэнерго» приносят извинения за причиненные неудобства, просят горожан запастись питьевой водой.
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!