(Фото) ГКНБ пресечен канал по незаконный скупке и вывозу автокатализаторов из КР

Госкомитетом нацбезопасности КР пресечена налаженная схема по массовой незаконной скупке автомобильных катализаторов, а также их последующему вывозу в страны Европы.

Как сообщает пресс-служба ГКНБ, 23 февраля при попытке вывоза автомобильных катализаторов в Литовскую Республику был задержан контрабандный груз весом порядка 2 тонн.

Кроме того, 9 апреля пресечена деятельность 12 пунктов сбора и скупки автомобильных катализаторов в Бишкеке, где изъято большое количество переработанных субтрактов и автомобильных катализаторов, которые были складированы под отправку за рубеж.

«В целях сокращения бесконтрольной скупки и вывоза автомобильных катализаторов и улучшения экологической ситуации продолжается комплекс необходимых мероприятий, в том числе по установлению возможной причастности к данной коррупционной схеме сотрудников государственных органов.

Необходимо отметить, что после отмены обязательного технического осмотра наблюдается нарастающая тенденция массового съема автомобильных катализаторов на станциях технического обслуживания для последующей их реализации за границей, так как катализаторы содержат благородные металлы (платина, палладий и родий) и приносят колоссальную прибыль», — отметили в ГКНБ.

В настоящее время уполномоченными органами рассматривается вопрос о внесении запрета на вывоз и скупку автомобильных катализаторов.

Источник: Элгезит