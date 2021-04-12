Курсана Асанова отпустили под домашний арест

Заседание по вопросу изменения меры пресечения состоялось сегодня, 12 апреля, в Бишкекском горсуде.

Бывшего заместителя министра внутренних дел Курсана Асанова отпустили из СИЗО, где он находился под арестом на время следствия. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе Бишкекского городского суда.

Заседание по вопросу изменения меры пресечения состоялось сегодня, 12 апреля, в Бишкекском горсуде. Принято решение изменить меру пресечения Курсану Асанову с ареста на домашний арест.

Напомним, Курсан Асанов подозревается в организации массовых беспорядков и захвате здания Министерства внутренних дел в октябре прошлого года.



Источник: vb.kg