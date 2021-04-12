В Таджикистане женщина повесила на дереве трех своих малолетних детей и повесилась сама

В Таджикистане женщина убила трех своих малолетних детей и повесилась сама.

Как пишет CentralAsia, 10 апреля жители села Некнот Пенджикентского райна в районе озера Кулак обнаружили четыре тела, повешенных на деревьях.

По словам местных жителей, погибшими оказались 32-летняя Шахло Шарипова и трое ее детей — 6-летний мальчик, и две девочки — 4-летняя и восьмимесячная.

По данным МВД РТ, Шахло из-за возникшего семейного конфликта повесила на дереве своих детей, а затем повесилась сама.

Жители села Некнот описали эту семью как обычную, отметив, что в одном дворе проживало несколько семей. По их словам, о каком-либо семейном насилии в семье или скандалах ранее не было известно.

Источник: Элгезит