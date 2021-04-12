(Фото) Село Новопавловка планируется включить в Ленинский район Бишкека, - мэрия

Данный вопрос будет рассматриваться на заседании Бишкекского городского кенеша.

Глава Первомайского района города Бишкек Максат Нусувалиев совместно с акимом Ленинского района Мелисом Оскомбаевым встретились с жителями жилмассива Кут.

Как сообщает Первомайский акимиат, на встрече был обсужден вопрос включения территории села Новопавловка площадью 100 га в Ленинский район.

Также жители обратились с просьбой открыть участковый пункт милиции и организовать выдачу справок с места жительства по фактическому проживанию.

Данный вопрос будет рассматриваться на заседании Бишкекского городского кенеша.

М.Нусувалиев поручил решить вопросы жителей в кратчайшие сроки.

Как отметил Первомайский акимиат, планируется включить территорию села Новопавловка площадью 100 га Первомайского района в границы Ленинского района.

Источник: kg.akipress.org