В Бишкеке общественный транспорт работает в штатном режиме

Городской общественный транспорт работает в штатном режиме, сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.
По ее данным, сегодня на линию вышло 1044 единицы пассажирского транспорта, из них автобусы – 73, троллейбусы – 111, маршрутки – 860.
В мэрии просят горожан соблюдать санитарные правила - носить маски, следить за чистотой рук, соблюдать дистанцию.
«Традиционно любой вопрос или жалобу принимаем по номерам 1840, 1850, а фото- и видеофакты просим направлять на основной WhatsApp-канал мэрии города Бишкек: 0554182185», - говорится в сообщении.
Источник: Кабар
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