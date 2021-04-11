В Бишкеке общественный транспорт работает в штатном режиме

Городской общественный транспорт работает в штатном режиме, сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, сегодня на линию вышло 1044 единицы пассажирского транспорта, из них автобусы – 73, троллейбусы – 111, маршрутки – 860.

В мэрии просят горожан соблюдать санитарные правила - носить маски, следить за чистотой рук, соблюдать дистанцию.

«Традиционно любой вопрос или жалобу принимаем по номерам 1840, 1850, а фото- и видеофакты просим направлять на основной WhatsApp-канал мэрии города Бишкек: 0554182185», - говорится в сообщении.

Источник: Кабар