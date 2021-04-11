Убийство Айзады. Участники похищения девушки заключены под стражу

Ранее задержанные участники похищения Айзады Канатбековой заключены под стражу на срок проведения следствия.

Об этом 24.kg сообщили в ГУВД Бишкека.

По его данным, решение о мере пресечения в виде ареста подозреваемых принято Свердловским райсудом.

Обвинения предъявлены четырем участникам похищения. Замирбек Тенизбаев, задушивший девушку, покончил жизнь самоубийством.

Айзаду Канатбекову похитили 5 апреля. Видео происшествия опубликовали в социальных сетях. Спустя два дня ее и похитителя нашли мертвыми. Эта история потрясла кыргызстанцев. Они возмущены тем, что из трагедии Бурулай в МВД не сделали никаких выводов.

В Бишкеке и Оше прошли митинги против насилия.

Источник: 24.kg