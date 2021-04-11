Атамбаев и Матраимов проголосовали в колонии

Атамбаев и Матраимов проголосовали в колонии

Бывший президент Алмазбек Атамбаев и бывший заместитель председателя ГТС Райымбек Матраимов проголосовали на выборах в местный кенеш и референдум.

Как сообщили Reporter.kg в пресс-службе Минюста, свой гражданский долг они выполнили 10 апреля досрочно по месту содержания (исправительная колония #47 ГСИН).

В Кыргызстане 11 апреля с 8 утра стартовали выборы в местные кенеши и референдум.

Выборы проходят в 28 городах и 420 сёлах. В Бишкеке за мандат городского кенеша участвуют 25 партий.

Источник: reporter.kg